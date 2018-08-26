Кубанские поселки вошли в ТОП-10 самых недорогих курортов Юга России в «бархатный сезон»

Исследование показало, что российские туристы чаще всего бронируют отдых на период от трех до 14 ночей.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провел исследование, на каких курортах Юга России дешевле всего отдохнуть в «бархатный сезон». В список попали поселки Абрау-Дюрсо под Новороссийском, Пересыпь, Кучугуры и Сенной в Темрюкском районе, а также Приморско-Ахтарск.

По данным статистики, путешественники тратят на проживание от 1 тыс. до 1 тыс. 300 рублей в сутки на семью, сообщает «Наша газета Новороссийск».

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