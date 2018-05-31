Кубанские продукты будут экспортировать в Азербайджан

Региональные производители обсудили с исполнительным директором азербайджано-российского делового совета Чингизом Маммедъяровым вопросы реализации отечественной продукции на азербайджанском рынке.

Встреча состоялась в рамках бизнес-миссии предприятий региона в республику. В деловом визите приняли участие представители шести экспортно-ориентированных предприятий края, производящих товары для сельского хозяйства, строительства, фармацевтической, химической и пищевой промышленности.

Кубанские бизнесмены посещали выставки и участвовали в B2B-встречах. В результате удалось наладить первые двухсторонние контакты и обсудить возможные перспективы сотрудничества, договориться о дальнейших партнерских отношениях с компаниями Азербайджана.

Так, например, пивоваренный завод «КропПиво» и экспортная компания сельхозпродукции «Скармарт» уже в 2018 году планируют выполнить первые поставки на рынок Азербайджана и обсуждают возможность открытия филиалов компаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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