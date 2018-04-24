Кубанские продукты начнут поставлять в Киргизию

Бизнес-делегация Краснодарского края в апреле посетила Бишкек, где приняла участие в нескольких мероприятиях и обсудила вопросы сотрудничества.

В делегацию вошли сотрудники компаний АПК, производителей кондитерских изделий, оборудования для ресторанов и отелей, бытовой техники.

«С вхождением Кыргызстана в ЕАЭС у деловых кругов наших стран появились новые горизонты сотрудничества. Это наш первый визит в республику, в ходе которого мы намерены изучить ее экспортный потенциал и найти точки соприкосновения с представителями бизнес-сообщества», — отметил директор Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников.

В рамках визита кубанские предприниматели посетили выставку Foodexpo Kyrgyzstan 2018, обсудили вопросы развития торгово-экономических связей и механизмы поддержки российских экспортеров за рубежом с торговым представителем РФ в Киргизской Республике Валерием Латыповым.

Предприниматели обсудили условия первых пробных поставок продукции кубанских производителей на рынок Киргизии, провели переговоры о возможности строительства завода по переработке кубанской сахарной свеклы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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