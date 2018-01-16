Кубанские проекты на федеральном конкурсе вошли в число лучших практик по благоустройству

В Краснодарском крае на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году выделили более 1,7 млрд рублей. Участие в нем приняли 22 муниципальных образования.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» прошел конкурс по отбору лучших практик по благоустройству, реализованных в 2017 году в субъектах РФ. На нем представили опыт благоустройства общественных территорий на Кубани. В число лучших вошли практики Краснодара, Белореченска, Геленджика, Новороссийска, Кропоткина и Парковского сельского поселения в Тихорецком районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как отметили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ, успешная реализация приоритетного федерального проекта привлекла внимание многих жителей городов и станиц. Заявку на участие в нем в 2018 году подали почти 40 муниципалитетов.

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