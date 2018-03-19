Кубанские производители победили в конкурсе «Лучший хлеб России-2018»

Конкурс проходил с 11 по 13 марта в Москве в рамках международной выставки Modern Bakery Moscow-2018.

В нем приняли участие 28 предприятий из 17 регионов страны. Они представили на конкурсе 123 образца хлеба и хлебобулочных изделий, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

От Кубани в конкурсе принял участие «Сочинский хлебокомбинат», представивший хлеб «Муромский». По итогам дегустационного конкурса он был признан абсолютным победителем и завоевал главный приз — Большой кубок.

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