Кубанские производители заявили о готовности увеличить поставки продуктов в Крым

Краснодарские производители продуктов готовы активнее работать с Крымом после открытия грузового движения по Крымскому мосту. Об этом сказал заместитель губернатора Кубани Андрей Коробка.

«Высокое качество продукции кубанских производителей делает ее конкурентоспособной и широко востребованной как внутри страны, так и на зарубежных рынках. Крым не исключение. Когда осенью будет открыто движение по Крымскому мосту для грузовых автомобилей, многие производители будут готовы начать поставки в Крым или увеличить уже существующие», — отметил Андрей Коробка.

В свою очередь гендиректор одного из крупнейших в Краснодарском крае предприятий молочной отрасли Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев рассказал, что предприятие уже поставляет свою продукцию в Крым.

«Мы продаем по тем же ценам, что и для Краснодарского края, но для Крыма поставщики делают другую надбавку из-за логистики. Мы поставляем весь ассортимент: и сгущенку, и мороженое, и кисло-молочную. Планы наращивать у нас есть всегда, а с открытием движения по мосту затраты, думаю, сократятся», — цитирует представителя завода ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе прямой линии 7 июня президент РФ Владимир Путин, отвечая на заданный крымским предпринимателем вопрос о высокой стоимости на продовольствие в республике, отметил, что цены на товары в Крыму после запуска грузового движения по Крымскому мосту уравняются с другими регионами РФ.

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