Кубанские путешественники снимут фильм в Австралии

Представители краснодарского регионального отделения Русского географического общества на два месяца отправились в экспедицию.

Путешественники стартуют в Сиднее и проедут по побережью Австралии на внедорожниках 15 тыс. км. Они посетят Сидней, Мельбурн, скальное образование Улуру, Голубые горы в штате Новый Южный Уэльс, пик Косцюшко и дебри австралийского буша. Экспедиция завершится также в Сиднее.

Целью поездки является сбор этнографического, биологического, геологического материала. Кроме того, путешественники снимут фильм о пятом континенте, сообщает пресс-служба РГО.

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