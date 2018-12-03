Кубанские самбисты завоевали пять медалей Кубка России

Всероссийский турнир по спортивному и боевому самбо прошел в Нижегородской области.

Участие в соревнованиях приняли более 300 спортсменов со всей страны. Кубань представляли 22 самбиста.

По итогам турнира в активе кубанцев пять медалей — две золотых и три бронзовых.

Первые места у Давида Оганисяна и Егора Мгдсяна из Армавира. На третьей ступени пьедестала оказались также армавирцы — Зинаида Махмудова и Джамаль Мгоев и спортсменка из Анапы Зарина Бабиньян, сообщает пресс-служба краевого министерства спорта.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник