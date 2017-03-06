Кубанские школьники на каникулах смогут купить ж/д билеты со скидкой

СКЖД в марте запускает акцию, в рамках которой школьники на весенних каникулах смогут путешествовать в поездах по билетам со скидкой.

Привилегии коснутся детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Они смогут совершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 50%. Акция направлена на поддержку и стимулирование семейного отдыха, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

Скидка действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении, отправлением в период с 23 марта по 2 апреля 2017 года. Продажа билетов начнется 7 марта.

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