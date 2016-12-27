Кубанские школьники отправились в Кремль на главную елку страны

Из Краснодарского края более 20 победителей и лауреатов международных конкурсов, соревнований и олимпиад в декабре отправились на главный утренник страны в Москву.

Экскурсия по Москве, огни кремлевской елки и даже визит в Государственную Думу — такая насыщенная предновогодняя программа ждет кубанских школьников. Детей сопровождает депутат Государственной Думы РФ Наталья Костенко.

«Это будущее нашей страны, и вот эти ребята из самых отдаленных уголков нашей Кубани, которые стали победителями краевых и всеросийских конкурсов, как никто заслужили такое поощрение», — сказала Наталья Костенко.

Для большинства детей это первая поездка в столицу.

«Я очень рада, что именно в этот Новый год сбылось мое желание поехать на самую главную елку страны. Я немного волнуюсь, потому что могу встретиться с нашим президентом», — поделилась Александра Кулешова из Отрадненского района.

«Еду с положительными эмоциями, надеюсь там встретить Деда Мороза, сфотографироваться с ним. И хочу видеть там большую нарядную елку», — рассказал Никита Дуборкин из Курганинского района.

Мечты кубанских школьников точно сбудутся, обещают организаторы. А еще талантливые ученики увидят красочный новогодний спектакль, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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