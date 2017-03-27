Кубанские школьники победили на Всероссийском форуме научной молодежи

Кубань на форуме «Шаг в будущее» в Москве представляли 34 школьника 6-11 классов из десяти муниципальных образований края.

В течение трех дней они защищали проекты на научных симпозиумах: «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего», «Естественные науки и современный мир», «Математика и информационные технологии», «Социально-гуманитарные и экономические науки».

Также школьники приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады «Шаг в будущее» по физике и информатике.

Команда Краснодарского края завоевала главную награду форума — Большой научный кубок России. Конкурсантов оценивало экспертное жюри в составе более 100 докторов и 150 кандидатов наук.

Мероприятие посетили молодые ученые из Европы и Азии. Оно проходило в Москве на базе 15 ведущих российских университетов и научных центров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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