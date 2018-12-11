Кубанские школьники примут участие в Евразийской лингвистической олимпиаде

Победители и призеры олимпиады получат право на льготы при поступлении в вузы на профильные специальности.

Олимпиада по иностранному языку проводится среди учащихся 7-11 классов. Всероссийским координатором проекта выступает Московский государственный лингвистический университет.

С 2018-2019 учебного года в перечень иностранных языков, по которым проводится олимпиада, наряду с английским, немецким, французским, испанским и китайским, был включен итальянский язык.

Олимпиада проходит в два этапа. Регистрация на первый, заочный дистанционный этап, началась в ноябре и продлится до 19 января 2019 года. Желающим стать участником олимпиады необходимо заполнить регистрационную анкету и получить задание по выбранному языку. На его выполнение отводится два часа для учеников 7-8 классов и три часа для 9-11 классов. Затем доступ к сайту проекта с конкретного компьютера блокируется. Повторная регистрация невозможна.

Второй, очный этап, проведут в период с 15 февраля по 31 марта на площадках вузов-организаторов.

Имена школьников, показавших наилучшие результаты, разместят на сайте олимпиады не позднее 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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