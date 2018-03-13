Кубанские школьники присоединятся к созданию наноспутников

В Краснодарском крае стартовал конкурс школьных и университетских проектов «Спутник моей школы». Инициатором стал Курганинский Центр молодежного инновационного творчества «Перспектива».

По условиям международного конкурса, учащиеся должны подготовить действующие образцы наноспутников, готовые к запуску на околоземную орбиту.

Космические аппараты предлагают сделать на базе стандартной спутниковой платформы CubeSat весом до 4 кг из недорогих и доступных материалов.

На соревнование приглашают коллективы учащихся школ и других учебных заведений под руководством специалистов предприятий и вузов.

Готовые работы школьники представят на конференции. Экспертное жюри отберет три проекта-победителя.

Следующим этапом станет участие в «Космической смене» в сочинском образовательном центре «Сириус». По результатам итоговых испытаний эксперты определят наиболее работоспособные образцы и части систем.

Во время конкурса будут выявлять потенциальных участников программ «УМНИК» и «СТАРТ» Фонда содействия инновациям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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