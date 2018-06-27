Кубанские школьники соберут космический наноспутник

По итогам Международного конкурса школьных и университетских проектов «Спутник моей школы» в финал, проведение которого займет несколько месяцев, вышли три команды школьников.

Первое место взяла команда «Спутник KEY-LAB 1» (Краснодар), второе место жюри присудило команде «Кубань» из Курганинска, третье место досталось самарской команде SamSpace.

В течение девяти месяцев учащиеся из Краснодарского края должны будут изготовить наноспутники и по окончании конструкторских работ в марте 2019 года презентовать свои аппараты во время «Космической смены» образовательного центра «Сириус». Всем командам-победителям партнерами конкурса будут предоставлены базовые наборы оборудования и часть расходных материалов для изготовления изделий согласно заявкам команд.

В «Сириусе» участники проведут квалификационные испытания на лабораторном и производственном оборудовании и доработают свои изделия. В финале каждая команда представит на суд жюри опытный образец наноспутника.

Итогом конкурса должен стать запуск спутника на околоземную орбиту. Аппарат передаст серию фотоснимков Земли, сообщает пресс-служба краевого министерства образования, науки и молодежной политики.

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