Кубанские школьники стали победителями Всероссийского конкурса сочинений

Всего в творческом состязании приняли участие 800 тыс. учеников школ и организаций СПО из 85 регионов России.

Победителями конкурса стали 100 человек, из которых двое — представители Краснодарского края: ученица школы № 9 Тимашевского района Ульяна Морозова и воспитанник Курганинского казачьего кадетского корпуса Никита Сулкин.

Конкурсанты писали тексты по одному из предложенных направлений. Школьница выбрала тему «Хоровод муз», в сочинении она рассказала о своем первом походе в театр. Кадет написал сочинение «»Вместе — целая страна»: 2018 — год единства народов России».

Церемонию награждения победителей провела в Общественной палате РФ в Москве заместитель министра просвещения России Татьяна Синюгина. Она поздравила школьников, а также их родителей и педагогов. Замглавы Минпросвещения России пожелала ребятам успехов, настойчивости в преодолении препятствий и трудностей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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