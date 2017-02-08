Кубанские школьники стали призерами Всероссийского научного конкурса

Старшеклассники из Краснодарского края стали призерами XIII Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д. И. Менделеева, который прошел в Москве.

В конкурсе приняли участие воспитанники Курганинского Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива». Они представили свои разработки в области робототехники, искусственного интеллекта, высокотехнологичной медицины.

Команда привезла из Москвы три награды. Первое место и золотую медаль получил проект Татьяны Шишкиной «Нейроинтерфейс как система управления». Серебряную медаль — проект Евгении Карташевой «Оптическая перчатка для слепых». Бронзовую награду — проект Юлии Фирстовой «Биоэлектрическое устройство для управления протезом», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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