Кубанские школы получили 14 новых «газелей»

Школьные автопарки Кубани пополнили 14 новых «газелей». Их приобрели за счет федеральных средств.

Ключи от транспорта директорам районных школ передали в Краснодаре 27 декабря. Машины будут привозить детей на уроки из отдаленных поселков.

«Пополнение автопарка школьных автобусов, замену тех «газелей», которые по объективным причинам не могут выйти на маршруты, мы проводим системно. В этом году 113 школьных автобусов пополнили автопарк», — рассказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Татьяна Синюгина.

Сегодня кубанских учеников перевозят более 900 автобусов и «газелей», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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