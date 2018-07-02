Кубанские синоптики: выпадение града связано со сменой температурного режима

Десять лет назад в Тимашевском районе выпадал град размером 50-70 мм.

Были в истории Кубани и градины, которые достигали 1 кг 400 г: 25 июля 1957 года в станице Вознесенской Лабинского района. В июле 1974-го на территории Кубани также выпадал град, в результате которого погибло пять лошадей и были повреждены сотни крыш, тогда восьмисантиметровые горошины нанесли огромный ущерб урожаю — он оказался полностью уничтожен.

«Такое явление в крае повторяется довольно часто. В юго-восточных районах и предгорьях ежегодно, несколько раз в год, а в северных и центральных зонах периодичность такого явления начинается от одного раза в семь лет. Это связано, во-первых, со сменой температурного режима, как было в этот раз, когда у нас накануне выпадения града воздух был прогрет до 30 °С, а затем по территории края с холодным фронтом стал поступать воздух на 10 °С ниже», — рассказал руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Больше выпадению града подвержены Лабинский, Мостовский районы, Горячий Ключ и Белая Глина. Пока в Тимашевском районе подсчитывают убытки от стихии, синоптики прогнозируют, что на этой неделе столбики термометров в дневное время не опустятся ниже 30 °С, однако в предгорье ожидаются грозы и сильные дожди.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за дождя, града и шквалистого ветра 30 июня произошло аварийное отключение электроэнергии, газоснабжения, а также повреждение сельхозугодий и кровель домов на территории четырех районов. В пострадавших от града станицах на Кубани восстановили энергоснабжение.

В Тимашевском районе после града в пункт временного размещения обратились 11 человек. Пострадавшим от непогоды жителям Кубани выплатят компенсации.

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник