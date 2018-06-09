Кубанские соцработники отметили профессиональный праздник

В России он был учрежден в 2000 году, и уже 18 лет сотрудники соцслужб принимают поздравления на рабочем месте.

Встречи с соцработницей Вера Тимкова ждет с нетерпением. Светлана Клочкова приходит к ней по долгу службы уже полгода, но с самого начала общение стало по-дружески теплым.

Дружба не мешает, а скорее помогает выполнять профессиональные задачи. Светлана Клочкова — социальный работник с семилетним стажем. Она уверена, что это ее призвание. Главное, что нужно пожилым людям, — не уборка и готовка, а забота, любовь и умение выслушать. Так для соцработников их подопечные становятся частью семьи.

«Когда я слышу: «Ты моя доченька, моя внученька!» становится намного теплее в душе. Потому что я понимаю, что выполняю нужную работу, которую ценят пожилые люди», — отметила соцработник динского Центра социального обслуживания населения Светлана Клочкова.

В свои 90 лет Вера Тимкова живет одна — ее муж давно умер, а сыновья редко приезжают из Москвы. Ей уже тяжело справляться со всеми домашними делами и не с кем и поговорить.

«Она такая разговорчивая, и я могу поговорить, мы быстро нашли общий язык. Я рада, что она приходит ко мне, потому что теперь я не одна», — сказала жительница Динского района Вера Тимкова.

Заботиться о пожилых людях в России начали больше 300 лет назад, когда Петр I подписал указ о создании богаделен. Сейчас только на Кубани в этой отрасли трудятся 10 тыс. человек. На их попечении 70 тыс. пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Работа с людьми — одна из самых сложных. И, наверное, нельзя, приходя на работу, переключаться — здесь я добрый, внимательный и чуткий, а где-то там, за пределами, я уже не такой. Мне кажется, что социальный работник — это стиль жизни. Эти люди продолжают жить на своей работе, общаться, заботиться, как будто это их родственники», — считает руководитель управления министерства труда и социального развития Краснодарского края Людмила Серебрякова.

К Вере Тимковой Светлана Клочкова приходит два раза в неделю. Говорит, что хотелось бы чаще, но не получается — ее ждут и другие. В день соцработнице нужно посетить минимум шестерых пенсионеров, каждому принести продукты, приготовить и убрать в квартире. Но самое главное — подарить тепло, улыбку и душевные разговоры.

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