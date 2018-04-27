Кубанские спасатели перейдут на усиленный режим до 9 мая

Полицейские, спасатели и коммунальщики края 29 апреля перейдут на усиленный режим работы. В регионе готовятся к длинным выходным.

В честь 1 Мая и Дня Победы в городах и станицах пройдут торжества, концерты, выставки и шествия. Краснодарские правоохранители уже обследовали 25 парков, скверов и площадей. Под усиленную охрану взяты воинские мемориалы и захоронения. Всего за порядком на майских праздниках в кубанской столице будут следить около 800 полицейских, более 300 казаков и не менее 100 сотрудников Росгвардии. О безопасности напоминают также пожарные службы. На природе костры лучше не разводить, если огонь все-таки понадобился, правила нужно соблюдать неукоснительно.

«Необходимо его делать на открытом пространстве, подальше от лесного массива, не под деревьями. Очистить в радиусе 2 м околокостровое пространство от горючих предметов: листьев, палок, веток», — считает начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

По окончании пикника костер необходимо потушить, а мусор не оставлять. На усиленный режим работы кубанские службы переходят до 9 мая.

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