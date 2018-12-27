В России 27 декабря отмечают День спасателя. В свой профессиональный праздник руководители МЧС региона встретились с журналистами и подвели итоги года.
Главный итог работы сотрудников краевого МЧС в уходящем году — 16 тыс. спасенных жизней. В этом году службы справились с 17 крупными чрезвычайными ситуациями. Сложнейшей из них стала ликвидация последствий октябрьского наводнения в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи. Улучшенная система предупреждения позволила оперативно провести эвакуацию и избежать массовой гибели людей.
Огромную роль в работе спасателей играет и профилактическая работа. Сделаны выводы из трагедии в Кемерово. После резонансного происшествия по всей Кубани прошли рейды в торговых центрах, предприятиях и организациях.
«Мы более чем на 4% сократили количество пожаров. Более чем на 2% уменьшилась гибель на пожарах людей. Нами спасено почти 4 тыс. человек», — сказал врио начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Иван Лунев.
В будущем году краевое МЧС закупит новую технику. Планируется перевооружение специальных бригад, в том числе поисковыми беспилотниками и новыми автомобилями.
В ведомстве также пообещали бороться с самостроями, которые мешают тушить пожары.
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