В России 27 декабря отмечают День спасателя. В свой профессиональный праздник руководители МЧС региона встретились с журналистами и подвели итоги года.

Главный итог работы сотрудников краевого МЧС в уходящем году — 16 тыс. спасенных жизней. В этом году службы справились с 17 крупными чрезвычайными ситуациями. Сложнейшей из них стала ликвидация последствий октябрьского наводнения в Туапсинском, Апшеронском районах и Сочи. Улучшенная система предупреждения позволила оперативно провести эвакуацию и избежать массовой гибели людей.

Огромную роль в работе спасателей играет и профилактическая работа. Сделаны выводы из трагедии в Кемерово. После резонансного происшествия по всей Кубани прошли рейды в торговых центрах, предприятиях и организациях.

«Мы более чем на 4% сократили количество пожаров. Более чем на 2% уменьшилась гибель на пожарах людей. Нами спасено почти 4 тыс. человек», — сказал врио начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Иван Лунев.

В будущем году краевое МЧС закупит новую технику. Планируется перевооружение специальных бригад, в том числе поисковыми беспилотниками и новыми автомобилями.

В ведомстве также пообещали бороться с самостроями, которые мешают тушить пожары.

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