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Автопарк пополнили пять спецмашин для тушения, а также снегоболотоходы. Ключи от них вручили заместитель губернатора края Андрей Коробка и временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Иван Лунев.

Автоцистерну, лестницу и другую технику, необходимую для борьбы с огнем, приобрели за счет федерального и краевого бюджетов.

«Мы часто объезжали с губернатором районы, многие жители говорили, что не хватает техники. Сегодня эта техника по поручению губернатора была вручена непосредственно руководителям территорий. Событие не только в рамках масштаба района, в рамках масштаба края. Конечно, хотелось бы, чтобы эта техника как можно реже выезжала, но была в боевой готовности, была готова оказать помощь», — сказал Андрей Коробка.

Провели в Краснодаре и большой смотр техники и отрядов, которые приходят на помощь в случае чрезвычайной ситуации. На огромной площади перед «Баскет-холлом» выстроились разнообразные машины и плавсредства. Развернулся оперативный штаб, сотрудники МЧС рассказали, как связываются и координируют работу с другими экстренными службами. В строю также были газовики, дорожники, энергетики, медики — все, кто помогает в ликвидации аварий.

«Представленные силы и средства способны решать любую задачу любого риска, которая характерна для Краснодарского края. И мы с вами сейчас, проходя и осматривая, в очередной раз убеждаемся, что на территории края создана достаточно мощная группировка, которая способна решать самые сложные задачи», — отметил Иван Лунев.

Итоги года спасатели обсудили на совещании. Год выдался непростым. Летом сразу на несколько муниципалитетов края обрушился град. Уничтожил часть посевов и повредил кровли домов. Осенью затопило Туапсинский, Апшеронский районы и Сочи. Сотрудники МЧС сработали оперативно. Ликвидировать последствия разгула стихии помогали также казаки и волонтеры со всей Кубани. Чтобы не допустить паводков в 2019-м, уже в ближайшие недели в крае расчистят русла рек. Фронт работ — 18 км. Предстоит и берегоукрепление. На очереди 27 участков. Мониторят состояние водных артерий и с помощью специальных датчиков.

Всего в этом году на Кубани спасли больше 3 тыс. человек, свыше 300 из них — дети. В завершение совещания награды МЧС получили представители разных районов региона. Отличившимся сотрудникам министерства вручили медали за выдающийся вклад в развитие Кубани, почетные грамоты и благодарности.

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