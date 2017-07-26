Кубанские спасатели призвали внимательно следить за детьми во время купания

С начала курортного сезона на Кубани утонули 63 человека, семеро из них дети. Такие цифры опубликовало краевое управление МЧС.

По данным спасателей, практически все трагедии произошли там, где водные процедуры запрещены, — на необорудованных пляжах на реках, озерах и морском побережье. Люди гибнут и потому, что не соблюдают элементарные требования безопасности. Например, идут в воду после употребления алкогольных напитков. Этого делать категорически нельзя, напоминают спасатели.

«Был случай, когда у нас утонул ребенок. Это произошло в Кабардинке. Он находился под присмотром отца, но папа не уследил. Проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось. Дети могут утонуть даже на мелководье, там, где мы не ожидаем, что это произойдет, поэтому нельзя сводить глаз со своих детей», — сообщил заместитель руководителя спасательной станции Геленджика Александр Иванов.

Предельно осторожными необходимо быть тем, у кого больное сердце. Большой перепад температур воздуха и воды может стать причиной приступа. На всех официальных пляжах Черного и Азовского морей оборудованы спасательные посты, дежурят медики. Но трагедию можно предотвратить. Необходимо следовать простым правилам: не заплывать за буйки, не прыгать с мостов и бортов лодок, а при малейшем недомогании немедленно обращаться к медикам.

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