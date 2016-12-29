Кубанские спасатели продолжили поиски обломков Ту-154 на побережье

Сотрудники «Кубань-СПАС» продолжают поисковые работы на побережье в районе авиакатастрофы Ту-154.

«Поисковые работы продолжаются. Пока на берегу ничего не удалось обнаружить», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь «Кубань-СПАС» Олег Ляхоцкий.

Он добавил, что сроки завершения работ не называются.

По информации РИА «Новости», водолазы МЧС России прекратили поисковые работы на месте крушения самолета Ту-154.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее стало известно, что в Сочи завершили основные поисковые работы на месте падения Ту-154. Подняты останки почти всех погибших в катастрофе. На поверхность подняли основные фрагменты самолета. Они находятся на специальной площадке, где проведут выкладку разбившегося воздушного судна.

А 28 декабря начались выплаты семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

Источник