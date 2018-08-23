Кубанские спелеологи исследуют хребет Каменное море на плато Лагонаки

Стартовала экспедиция членов комиссии спелеологии Краснодарского регионального отделения РГО.

Группа из 16 человек во главе с руководителем комиссии Андреем Остапенко отправилась на плато Лагонаки.

Они оценят современную активность карстовых процессов, получат морфологические и морфометрические характеристики нескольких подземных и поверхностных карстовых форм, проанализируют антропогенное воздействия и влияние современных природных условий на развитие карста. Участники экспедиции планируют пройти и исследовать пещеру Университетскую, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе РГО.

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