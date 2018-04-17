Кубанские спортсменки стали двукратными чемпионками мира по акробатике

Турнир проходил в Бельгии. В составе сборной России выступали три представительницы Кубани.
Дарья Чебуланка, Ксения Загоскина и Полина Пластинина показали самую сложную программу и лучший результат в квалификации. В финале спортсменки поднялись на высшую ступеньку пьедестала.
На втором месте тройка из Беларуси, на третьем – спортсменки Китая.
В командных соревнованиях сборная РФ также заняла первое место. Таким образом, кубанские спортсменки Краснодарского края стали двукратными чемпионками мира 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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