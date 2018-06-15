Кубанские спортсмены обновили рекорды легкоатлетического сезона

15 июня в 13:45

В подмосковном Жуковском на стадионе «Метеор» во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике принимали участие более 300 спортсменов со всей страны.

По итогам турнира на счету представителей Кубани семь наград — пять золотых и две бронзовых.

Золото получили копьеметатель Дмитрий Тарабин, прыгуны тройным Илья Глазунов и Екатерина Конева, прыгун в высоту Даниил Цыплаков и бегун Руслан Перестюк. Тарабин и Конева обновили рекорды отечественного легкоатлетического сезона. Дмитрий Тарабин отправил копье на 85 м 35 см, а Екатерина Конева прыгнула на 14 м 50 см.

Бронзовые медали завоевали бегун Данил Переметов и барьеристка Елена Думен, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Краснодарского края.

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