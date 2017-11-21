Кубанские спортсмены поедут на чемпионат мира по боулингу в Лас-Вегас

На турнире соберутся 400 участников из 42 стран.

В составе сборной России — шесть человек. Кубань представлена краснодарцами Владимиром Сверчковым и Александром Васекиным, а также Алексеем Паршуковым из Новороссийска. Они выступят в личных и парных, а также в тройках и командных соревнованиях. Все на мировое первенство едут впервые.

«Это один из самых престижных турниров в мире спортивного боулинга. Естественно, это самое главное событие в моей спортивной жизни. И ожидания — выступить на своем максимуме и чуть выше», — сказал участник чемпионата мира по боулингу Владимир Сверчков.

«Я ездил на юношеский чемпионат Европы. Немного нервничал, сейчас, на самом деле, не так сильно нервничаю, уже опыта поднабрался. Но все равно есть, конечно, волнение, потому что уровень игры гораздо выше, на таком уровне не приходилось играть», — поделился участник чемпионата мира по боулингу Александр Васекин.

Первые игры на турнире спортсмены проведут 26 ноября, а закончится чемпионат 4 декабря.

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