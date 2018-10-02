Кубанские спортсмены стали призерами национального первенства по самбо

Краснодарский край на турнире в Подмосковье представили четыре самбиста.

На соревновании выступили более 100 борцов. Как уточнили в региональном министерстве физической культуры и спорта, по итогам турнира кубанцы завоевали золото и бронзу.

Наиболее успешно выступил воспитанник спортивной школы «Лидер» из Тихорецкого района Тимур Арбузов. Спортсмен провел восемь схваток и выиграл все поединки. Благодаря этой победе Арбузов отправится в составе сборной России на первенство мира, которое пройдет в декабре в Сербии.

Бронза также на счету представителя сочинской школы самбо Матвея Карася, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник