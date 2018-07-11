Кубанские спортсмены вернулись домой с первенства Европы по плаванию

Оно проходило в финской столице Хельсинки. В страну озер ездили два представителя Краснодарского края. Они привезли два золота и серебро.

«У нас команда была очень дружная. Тебе все аплодируют. Вместе поем гимн. Очень волнительно, когда ты стоишь на пьедестале и играет гимн твоей страны. Ты ощущаешь большую гордость», — рассказала победитель первенства Европы Анастасия Сорокина.

Анастасия Сорокина победила в комплексном плавании на 200-метровой дистанции и побила юношеский рекорд России, который держался 34 года. Александр Шумилов стал победителем первенства в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Серебро пловец взял тоже вместе с командой в финальном заплыве 4 по 200.

«Конкуренция была выше у нас в стране. Отбор было тяжелее пройти, чем выступать на самих соревнованиях. На чемпионате России было эмоционально тяжелее и физически. А здесь более-менее спокойно. Чувствовал себя отлично. Хотелось выйти и показать всем, что Россия не просто страна, а великая. Что мы достойны выступать на таком уровне и доказать всем, что мы сильнейшие», — отметил победитель первенства Европы Александр Шумилов.

Сборная России уверенно победила в общекомандном зачете с 34 медалями, 18 из них — высшей пробы. Для Сорокиной и Шумилова этот успех стал ярким завершением сезона.

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