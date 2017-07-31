Кубанские студенты отправились на стройплощадку космодрома Восточного

31 июля в 16:57

На всероссийскую стройку приехали 29 студенческих отрядов из 19 регионов страны.

Краснодарское региональное отделение «Российские студенческие отряды» представляет сводный студенческий строительный отряда «Монтажник», объединивший в этом году учащихся Кубанского государственного политехнического университета, Кубанского государственного аграрного университета и Краснодарского архитектурно-строительного техникума, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления молодежной политика Краснодарского края.

Этап студенческой стройки в этом году рассчитан на два месяца. Отряды получили производственное задание и приступили к работе. Студентам предстоит установить в общей сложности более 5 тыс. м дорожного и тротуарного бордюра, уложить около 2 тыс. кв. м тротуарной плитки, оштукатурить 4 тыс. кв. м площадей, выполнить вязку 50 т арматуры.

Строительство космодрома Восточного ведется в Амурской области с 2010 года. Впервые студенты начали работать на Восточном в 2012 году, тогда там трудились 50 человек.

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