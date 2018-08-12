Кубанские студенты завоевали девять медалей в финале чемпионата WorldSkills в Южно-Сахалинске

С успешным участием в соревнованиях команду Краснодарского края поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Радостные новости в день молодежи. Наши ребята, студенты кубанских колледжей и техникумов и одна школьница, завоевали призовые места в финале VI Национального чемпионата WorldSkills в Южно-Сахалинске. Такие молодые, а уже профессионалы. Поздравляю!», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter.

В течение нескольких дней более 30 студентов и школьников Кубани соревновались по 28 компетенциям. Первое место в направлении «сухое строительство и штукатурные работы» занял учащийся Краснодарского монтажного техникума Александр Куропятник.

Серебро и бронзу кубанцы завоевали в компетенциях «холодильная техника и системы кондиционирования», «производство мебели», «столярное дело», «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «эксплуатация беспилотных авиационных систем», «экспедирование грузов», «администрирование отелей», «мобильная робототехника».

Участниками финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Южно-Сахалинске стали более 700 конкурсантов, 152 из них — школьники. Ребята соревновались не только за медали, но и за возможность попасть в расширенный состав национальной сборной WorldSkills. Это даст им право отстаивать честь российского флага на европейском первенстве EuroSkills 2018 в Будапеште, а в следующем году — на мировом чемпионате WorldSkills Kazan, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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