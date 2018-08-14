Кубанские студенты завоевали девять медалей в финале WorldSkills

Кубанские студенты и школьники, победившие в национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills, вернулись домой. В течение нескольких дней сборная края — 35 пекарей, парикмахеров, дизайнеров и других специалистов — соревновалась в 26 компетенциях.

Первое место в направлении «Сухое строительство и штукатурные работы» занял учащийся Краснодарского монтажного техникума Александр Куропятник. Кубань в очередной раз доказала: в регионе достойная кузница кадров.

После недельной разлуки родные и друзья встречают триумфаторов. Некоторым из них нет и 20, а они уже вне конкуренции в своей профессии. Из зоны прилета Анна Краснодымская выбегает уже с серебряной медалью на груди. Школьница из Лабинского района могла бы посоревноваться в кулинарии или парикмахерском искусстве. Но выбрала не совсем женскую дисциплину — «Холодильная техника и системы кондиционирования». Получить заветную золотую медаль помешало волнение.

«Волнение страшнее было, чем испытания. Из-за волнения и ошибки были. Электрику подключала, потом исправляла», — рассказала серебряный призер национального чемпионата WorldSkills Анна Краснодымская.

В копилке края — еще семь бронзовых наград. Кубанские студенты вошли в тройку по ремонту легковых автомобилей, экспедированию грузов, робототехнике и даже в воздушном пространстве не растерялись. Вадим Хрупин стал призером в дисциплине «Эксплуатация беспилотников».

«Было очень много эмоций. Я не могу однозначно сказать, что почувствовал. Это удивление, радость», — отметил бронзовый призер национального чемпионата WorldSkills Вадим Хрупин.

В этом году на высшей ступени пьедестала было место и кубанскому флагу. Золото в направлении «Сухое строительство и штукатурные работы» завоевал учащийся монтажного техникума Краснодара Александр Куропяткин.

После ночного рейса победителя встречали в стенах техникума. Последние полгода именно здесь Александр упорно тренировался. Национальный чемпионат профессий можно сравнить разве что с Олимпиадой, только вместо мячей и ракеток, дрели и гипсовые конструкции. Выполнить каждое задание нужно было за строго определенное время. Любая, даже самая мелкая погрешность могла стоить победы.

«Задание было сложное. Уровня мировых чемпионатов. На все отводилось 22 часа, 12 часов на сборку, а сборку разделили на два дня. Последний день был самым сложным, поскольку каждый модуль должен выполняться все быстрее и быстрее. В ускоренном темпе. Это было очень сложно физически», — отметил победитель одной из компетенций национального чемпионата WorldSkills Александр Куропятник.

Быстро и качественно — и золотая медаль оказалась в золотых руках Александра. Его результат — один из лучших на чемпионате, 560 баллов.

«Мы с 2015 года активно принимаем участие в движении WorldSkills. Начиная с Казани, откуда приехали с медалью. Ежегодно готовим победителей не только на уровне края, но и России», — отметил директор Краснодарского монтажного техникума Сергей Рябиченко.

Кубанские студенты и школьники смогли обойти больше 700 конкурентов.

Количество участников чемпионата увеличивается каждый раз, от чего престиж рабочих профессий повышается.

«Мастера у нас юные. Не все еще даже получили образование, но они, соревнуясь на российском и международном уровне, показывают, что такое человек труда», — рассказала заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Профессии, без которых нельзя построить дом, починить машину или же оказать помощь не только человеку, но и животным. На таких специалистов сейчас растет спрос. И Кубань еще раз доказала, что готова обеспечить производства высококлассными специалистами.

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