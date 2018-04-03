Кубанские ТРЦ начали модернизацию противопожарных систем

Об этом 3 апреля на пресс-конференции сообщил начальник краевого управления МЧС Александр Тарарыкин.

Спасатели проверили все торговые комплексы Кубани после распоряжения главы региона. В итоге выявили недочеты в системе безопасности некоторых ТРЦ.

«Не все относятся к своей безопасности, как бы нам хотелось. В обязательном порядке будут сделаны выводы и даны предписания. Будет проконтролирован ход устранения этих недостатков», — сообщил Александр Тарарыкин.

Кроме того, до 26 апреля все торгово-развлекательные центры Кубани ждут новые проверки с участием сотрудников прокуратуры.

Говорили на пресс-конференции и готовности края к весенним паводкам. В марте спасатели проверили запасы снега в горных зонах. Они не превышают нормы. По словам министра гражданской обороны региона Сергея Капустина, если Кубань не будут заливать дожди, вероятность подтоплений минимальна. Но работа по предупреждению ЧС в крае ведется активно.

«Подготовка территорий к пропуску повышенных паводковых вод — это и ремонты, и расчистки всевозможные. В пределах своих полномочий канализационных систем — расчистка подмостовых переходов, пропускных систем. Эта работа ведется под нашим контролем», — отметил Сергей Капустин.

Несмотря на благоприятный прогноз, специалисты краевого МЧС находятся в постоянной боевой готовности. При необходимости на помощь придут более 21 тыс. спасателей.

За уровнем воды в реках региона в управлении МЧС следят круглосуточно. Информацию передают специальные датчики, установленные на водных артериях. На опоре моста установлено несколько приборов слежения на разных уровнях. Как только вода достигает первого, самого нижнего, он начинает передавать зеленый сигнал. Это норма. Если намокнет второй датчик, спасатели фиксируют подъем до неблагоприятной отметки. Это не опасно, но требует пристального внимания.

Мобильная группа отправляется к реке, чтобы оценить ситуацию на месте. Третий датчик — самый верхний обозначает опасный уровень воды. Он передает красный сигнал. Это еще не наводнение, но его предпосылки. Спасатели оповещают население и принимают решение о дальнейших действиях, вплоть до эвакуации жителей.

Такие датчики установлены на всех реках Краснодарского края, их более 200.

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