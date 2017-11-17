Кубанские участковые в 2017 году рассмотрели почти 400 тыс. заявлений

В России 17 ноября отмечают День участкового. Правоохранители со всего края собрались в Краснодарском университете МВД. Сотрудников службы поздравил Вениамин Кондратьев.

Как отметил губернатор, то, что Кубань является одним из самых безопасных регионов, во многом заслуга и участковых полицейских.

«Само понимание у людей, что участковый — тот, кто всегда должен прийти на помощь, должно оставаться. И здесь ни в коем случае не может быть равнодушия. Российская полиция должна быть частью народа, и народ должен это понимать и искренне в это верить. Я могу с гордостью заявить, что, несмотря на все трудности, несмотря на эту нагрузку, вы с честью справляетесь со своими обязанностями. И это не моя оценка, это оценка, если мы говорим про курортный сезон, тех отдыхающих, которые приезжают в наш край. Они в отношении полиции, участковых в том числе, говорят только добрые слова. Поэтому, коллеги, сегодня и отношение к краю такое. Всегда можно гордо заявить, что мы с Кубани, мы из Краснодарского края», — сказал Вениамин Кондратьев.

Только в этом году участковые уполномоченные пресекли более 70 тыс. правонарушений и раскрыли почти 9 тыс. преступлений. За 2017 год участковые рассмотрели около 400 тыс. заявлений от жителей края. Об их работе говорит и еще одна цифра: по подсчетам, на участкового возложено более 100 обязанностей.

«Без призвания стать хорошим участковым невозможно. Именно вы самые близкие к людям представители закона. Именно на вас они рассчитывают и надеются в сложной ситуации. К вам они идут в трудную минуту за помощью. И это понятно. Ведь участковый действительно специалист широкого профиля. Он должен хорошо знать и уголовное, и гражданское право, быть тонким психологом. А также с житейской мудростью подходить ко многим каждодневным проблемам. Сегодня в этом зале лучшие из лучших», — отметил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

«Первыми приходят на помощь именно участковые. Они знают, что происходит в районах, что происходит в поселениях, на хуторах и так далее. И благодаря их умению, благодаря отношению к людям некоторые вопросы просто снимаются, разрешаются на месте», — подчеркнул начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Виневский.

За почти 100-летнюю историю профессия участкового прошла большой путь. Прототипами современного уполномоченного были квартальные и урядники. Их форму одежды, устав и даже транспорт можно увидеть в музее университета. Экскурсию провели и для Вениамина Кондратьева. Все исторические факты не вмещаются даже в несколько больших залов.

«У советской милиции, российской полиции и у вашего института, университета, как бы ни называлось настоящее учебное заведение, очень славное прошлое. А вот насколько славным будет настоящее и будущее, целиком уже зависит от нас и от тех выпускников, которые сегодня выходят из этих стен. Вот это мы должны всегда понимать, поэтому мы должны не посрамить память тех, кто отдал жизнь, чтобы сегодня было спокойствие на наших улицах, был порядок», — заявил Вениамин Кондратьев.

Сейчас в Краснодарском крае за порядком на вверенных им участках следят почти 2 тыс. участковых. Лучшим из лучших на заседании вручили памятные награды.

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