Кубанские ученики приняли участие в федеральном проекте «Проектория»

В России 8 февраля провели открытый урок для школьников. В Краснодарском крае к нему по видеосвязи присоединились 60 тыс. учеников.

Лучшие агрономы, сельхозработники и ученые рассказали одинадцатиклассникам о переработке и хранении различных продуктов. Такие лекции на самые разные темы проходят регулярно. Организаторы уверены, что проект поможет детям определиться с будущей профессией.

«Это навигация по основным отраслям экономики. Это обсуждение тех мировых вызовов, которые сегодня стоят перед реальным сектором, которые обозначены в стратегии научно-технического развития Российской Федерации», — сказал и. о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин Федоренко.

«Мы должны выбрать такую профессию, которая действительно будет нужна государству, поможет стране. Мы должны осознавать, что мы и есть будущее страны. Такие уроки очень помогают выбирать профессию», — сказала ученица краснодарской гимназии № 82 Сейда Мусаева.

Образовательный проект «Проектория» стартовал в сентябре 2017 года. Специалисты, которые выступают в роли лекторов, готовы не только делиться знаниями, но и принимать на работу лучших учеников.

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