Кубанские ученые провели подсчет дельфинов в Черном море

До места переписи специалисты отправились на рыболовном судне.

Первыми на пути траулера показались белобочки — самые любознательные и приветливые обитатели морских глубин. А вот их сородичи — афалины и азовки — оказались менее сговорчивы. Эти два вида занесены в Красную книгу и поэтому больше всего интересны ученым. Всех дельфинов они фотографируют и заносят в специальную базу.

«Специалисты различают дельфинов по плавникам, для этого ведется база фотографий плавников. Это своего рода идентификация дельфинов», — рассказал руководитель управления Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Тимофей Барабашин.

Фотоохота, по словам специалистов, удалась, они встретили на пути больше 150 дельфинов.

Перепись млекопитающих ученые устраивают каждый сезон. Такие вылазки в акваторию помогают отслеживать экосистему Черного моря и следить за численностью подводных обитателей.

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