Кубанские «Веселые Шкварки» победили в конкурсе Фонда президентских грантов

Праздник стал победителем первого в этом году конкурса по направлению «Поддержка проектов в области культуры и искусства».

Как уточнили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона, праздник является частью реализации долгосрочной программы «Кубанское гостеприимство. Гастрономический туризм как средство развития сельской территории».

Фестиваль с 2015 года собирает на своей площадке под открытым небом несколько тысяч любителей гастрономического туризма. По словам организаторов, суть народного праздника в том, что культура и гастрономия тесно связаны между собой.

В этом году фестиваль пройдет 29 сентября, традиционно в окрестностях станицы Азовской Северского района. Кулинары раскроют гостям секреты национальной кухни и народного творчества. На фестивале представят гастрономическую культуру, обычаи и традиции русских, кубанских, грузинских, осетинских и адыгских народов.

В программу включено около десяти тематических зон и культурных мероприятий: дегустации традиционных и современных блюд различных народов, выступления кубанских и адыгейских фольклорных коллективов, ярмарка кулинарных и фермерских товаров, предметов народного творчества, интерактивные игры и конкурсы, хороводы, кулинарные и творческие мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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