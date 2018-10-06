Кубанские вина завоевали награды на «Кубке СВВР — 2018»

Международный дегустационный конкурс прошел в рамках ежегодного Всероссийского саммита виноделов и виноградарей в Абрау-Дюрсо.

В состав жюри конкурса вошли ведущие мировые винные эксперты — Оз Кларк, Педро Бальестерос Торрес, Эсси Авеллан, Даррел Джозеф, Йозеф Косарка.

По итогам конкурса фанагорийские вина удостоены двух золотых, семи серебряных и одной бронзовой медалей.

В числе лидеров — красное ликерное вино «Винтаж Портвейн 2015», выдержанное сухое бело вино «Крю Лермонт Рислинг 2015».

Серебряных медалей удостоены выдержанное сухое красное вино «101 оттенок красного Саперави 2016» категории ЗНМП «Сенной», выдержанное сухое красное вино «101 оттенок красного Каберне Совиньон 2015», выдержанное сухое белое вино «100 оттенков белого Шардоне 2016», выдержанное сухое белое вино «Крю Лермонт Шардоне 2016» категории ЗНМП «Сенной», сухое красное вино «Автохтон Красностоп 2016» категории ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров», а также российские игристые вина «Фанагория Экстра-брют розовое 2014» и «Фанагория Экстра-брют белое 2014».

Бронзовым медалистом стало российское игристое вино «Blanc de Blancs брют 2017» белое категории ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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