Кубанские виноделы за пять лет завоевали на международных конкурсах 250 медалей

В этом году вина Краснодарского края были отмечены 59 наградами.

На международных конкурсах предприятия «Кубань-Вино», «Фанагория», «Лазурная ягода», «Абрау-Дюрсо» завоевали одну платиновую, 11 золотых, 19 серебряных и 28 бронзовых медалей.

Впервые самой высокой наградой на международном уровне отмечено кубанское вино «100 оттенков красного. Саперави 2015». Этой награды напиток был удостоен на конкурсе Decanter World Wine Awards в Лондоне. Вино производства ОАО АПФ «Фанагория» набрал 95 баллов.

В краевом минсельхозе пояснили, что за последние пять лет кубанские производители винодельческой продукции завоевали на крупнейших зарубежных конкурсах 250 наград. Из них одна платиновая, 39 золотых, 88 серебряных и 122 бронзовых медалей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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