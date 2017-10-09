Кубанские волонтеры отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Молодые люди будут помогать организаторам на протяжении всего сочинского фестиваля в составе добровольческого корпуса Волонтеры мира.

На площади перед железнодорожным вокзалом «Краснодар-1» утром 9 октября собралось 510 человек. С приветственным словом к ним обратился замминистра образования, науки и молодежной политики края Роман Дикий.

«Всемирный фестиваль молодежи и студентов, к которому мы готовились на протяжении года, начинается сегодня, с отправления делегации волонтеров. Для каждого добровольца — это важно и почетно, потому что он не только представляет свою образовательную организацию, но и Краснодарский край, и Россию в целом. Это знаковое событие и наша задача показать профессионализм, кубанское гостеприимство», — отметил Роман Дикий.

По прибытию в Сочи волонтеры отправятся в Олимпийский парк для прохождения аккредитации, получения униформы. За шесть дней до старта фестиваля добровольцы со всей страны познакомятся с территорией и пройдут тренинги по своим рабочим функциям.

Отбор добровольцев осуществлялся в 20 утвержденных волонтерских центрах. Два из них находятся в крае — это центр Кубанского государственного технологического университета и Кубанского государственного медицинского университета.

От региона зарегистрировалось самое большое количество потенциальных волонтеров — 4 тыс. 314 человек. По итогам собеседований были отобраны лучшие — они прошли обучение от Ассоциации волонтерских центров России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2016 года было принято решение провести Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 2017 в России. Среди городов-претендентов на проведение мероприятия оказался Сочи. Президент России Владимир Путин поручил приспособить олимпийские объекты Сочи к проведению этого фестиваля. Международный подготовительный комитет по проведению фестиваля молодежи и студентов в Венесуэле 5 июня окончательно решил, что мероприятие пройдет в Сочи с 14 по 22 октября.

В августе 2016 года утвердили официальный логотип мероприятия — это разноцветная ромашка и голубь.

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