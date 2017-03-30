Кубанские врачи примут участие в посвященном детскому здоровью форуме

Кубанские врачи в марте принимают участие в V Всероссийском форуме «Наши дети. Здоровье детей и факторы, его формирующие».

Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге 30 и 31 марта при содействии Федерального Собрания России.

В рамках форума планируется обсудить профилактику детских заболеваний, укрепление здоровья подрастающего поколения, вопросы коммуникации работников образовательных учреждений с детьми, а также различных аспектов социальной политики государства.

В пленарных заседаниях и рабочих секциях принимут участие более 1 тыс. экспертов в области здравоохранения, образования и социальной защиты детей, а также представители Совета Федерации, Госдумы, федеральных профильных министерств и ведомств, некоммерческих организаций, благотворительных фондов и союзов.

В Санкт-Петербург также приехали медики из 60 российских регионов. Краснодарский край представляют главный внештатный специалист регионального минздрава по организации медицинской помощи детям в образовательных организациях Светлана Кочубей, врач-психиатр Специализированной клинической психиатрической больницы № 1 Ирина Мальфина. Также в форуме принимают участие сотрудники министерства труда и социального развития Кубани и регионального министерства образования, науки и молодежной политики.

Во время форума будет работать всероссийская выставка «Меры профилактики детских заболеваний и укрепление здоровья подрастающего поколения», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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