Кубанские врачи создали искусственную кожу из клеток пациента

Врачи НИИ — Краевая клиническая больница № 1 впервые получили искусственную кожу из клеток пациента и вылечили с ее помощью тяжелую ожоговую рану.

В конце февраля в больницу на вертолете санитарной авиации из Крымска доставили 60-летнего мужчину. До 30% поверхности его тела покрывали тяжелые ожоги. Чтобы спасти жизнь пострадавшего, было принято решение использовать биоинженерные технологии.

Врачи взяли у больного участок неповрежденной кожи размером 5-7 кв. см и передали его в научную лабораторию НИИ-ККБ № 1. Здесь на его основе начали выращивать особые клетки — фибробласты. Параллельно с учеными-биологами ожоговые хирурги и реаниматологи боролись за жизнь мужчины: удаляли мертвые ткани, стабилизировали общее состояние, готовили раны к аутопластике.

К середине марта фибробласты «дозрели». С помощью этих обновленных клеток и участка здоровой кожи пациента комбустиологи благополучно закрыли тяжелую ожоговую рану. Кожа прижилась за четыре дня. При этом в среднем адаптация кожного участка без фибробластов проходит в течение 10-12 дней, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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