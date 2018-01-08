Кубанские врачи спасли беременную женщину и ее ребенка

В пульмонологическое отделение Краевой клинической больницы №2 в тяжелом состоянии поступила женщина, у которой на позднем сроке беременности развилась вирусно–бактериальная пневмония.

Болезнь уже дала осложнения на почки и дыхательную систему, развив острую недостаточность. Это состояние угрожает жизни, так как значительно затрудняется выведение токсинов. Такой диагноз опасен для любого организма, а для беременной он мог стать решающим.

Картина усложнялась сильной одышкой, что говорит о развитии отека легких, при котором нарушается поступление кислорода в кровь. Требовалось подключение искусственной вентиляции легких. Сложность лечения состояла в том, что при беременности все заболевания развиваются молниеносно, а большинство манипуляций и медикаментов противопоказаны. Но благодаря команде реаниматологов, пульмонологов, акушер-гинекологов, клинических фармакологов краевой больницы №2 удалось сохранить здоровье мамы и ее ребенка.

Медики провели противовирусную, антибактериальную и дезинтоксикационную терапию, затем переливание компонентов крови. Пациентку подключили к аппарату «искусственной почки» для диализа. Все эти действия позволили полностью избавить организм от бактерий и воспалений. Женщину выписали, через три недели она родила здорового ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

«Грипп и ОРВИ опасен для беременных скоростью развития осложнений, — отметил министр здравоохранения, практикующий акушер-гинеколог Евгений Филиппов. — Чтобы не подвергаться риску, нужно вовремя прививаться от гриппа. В этом сезоне в нашем крае вакцинация завершилась рекордным числом: привито почти 3 млн человек, около 10 тыс. из них — беременные. Это женщины, которые заранее позаботились о своем здоровье и здоровье своего ребенка».

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