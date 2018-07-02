Кубанские врачи спасли женщину после острого инсульта

Инсульт поразил 35-летнюю женщину во время отдыха в торговом центре Краснодара.

Женщина не могла говорить, правая нога и рука отнялись, язык и небо онемели. Родственники тут же вызвали скорую помощь, и больную оперативно доставили в Краевую клиническую больницу № 1, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Пациентка попала в «терапевтическое окно» — интервал времени до 4,5 часов от начала заболевания, в течение которого возможно восстановление кровотока в сосудах мозга. Благодаря этому ее удалось спасти. После экстренно принятых мер врачи стали бороться за восстановление утраченных двигательных функций и речевых навыков и скорейшее возвращение женщины к полноценной жизни.

Около месяца неврологи и нейрореабилитологи клиники с помощью комплекса современных методик оказывали помощь пациентке. На роботизированных медицинских тренажерах она училась заново ходить и работать руками, на занятиях с логопедом — разговаривать. Проводилась физио-, кинези- и механотерапия, психологическая коррекция.

Женщина практически полностью восстановилась после болезни. Она заканчивает курс реабилитации в кубанском санатории.

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