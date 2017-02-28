Кубанские врачи удалили пациенту редкую опухоль сердца

Врачи НИИ-Краевой клинической больницы № 1 удалили пенсионеру опухоль правого предсердия.

На углубленную диагностику в поликлинику Центра грудной хирургии 76-летнего станичника направили с предварительным диагнозом ишемическая болезнь сердца. Врачи заметили нетипичные для такого диагноза симптомы и решили направить пациента в НИИ-ККБ№1.

Специалист больницы выслушал сердце фонендоскопом и обнаружил еле уловимые шумы. Он направил пациента на УЗИ. Здесь и выяснилось, что в правом предсердии образовалась десятисантиметровая опухоль — миксома. Она перекрывала трехстворчатый клапан, нарушая своевременное поступление крови в различные отделы сердца.

На консилиуме ведущих специалистов больницы было принято решение о срочном хирургическом лечении. Кардиохирург удалил миксому. Спустя неделю после операции пациента выписали, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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