Кубанские врачи восстановили мужчине пораженный опухолью язык из ткани голени

Мужчина обратился к стоматологу с жалобами на жжение в области кончика языка.

Врач предположила, что это может быть злокачественная опухоль. Она напраила пациента на обследование в краевой онкодиспансер. Диагноз подтвердился. В декабре в отделении опухолей головы и шеи мужчине сделали одномоментную операцию. Опухоль удалили и восстановили язык из лоскута, взятого у пациента с голени, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Операция прошла успешно. Теперь врачи учат пациента заново говорить.

В прошлом году в Клиническом онкологическом диспансере № 1 сделали 12 подобных операций. Всего удалили 68 злокачественных опухолей языка.

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