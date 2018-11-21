Кубанские врачи впервые в России сделали уникальную операцию на поджелудочной железе

Пациент с тяжелой хронической формой панкреатита, при которой в просвете главного панкреатического протока образуются камни, поступил в Краевую клиническую больницу № 2.

Врачи решили применить малоинвазивные эндоскопические методы лечения, которые позволили извлечь камни из панкреатического протока и сохранить железу.

Операцию выполнили под наркозом. В двенадцатиперстную кишку провели аппарат для выполнения чреспапиллярных вмешательств, через инструментальный канал дуоденоскопа провели SpyGlass, который тоже имеет инструментальный канал. Далее SpyGlass провели в главный панкреатический проток, визуализировали вирсунголит. Затем к нему подвели зонд для электрогидравлической литотрипсии.

«Подавая электрические разряды на электрод, расположенный в непосредственной близости от камня, в водной среде происходит выпаривание жидкости, окружающей вирсунголит, и дробление вирсунголита на фрагменты», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Фрагменты извлекли при помощи корзинчатого зонда Дормиа в просвет двенадцатиперстной кишки.

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