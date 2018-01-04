Кубанские врачи впервые в ЮФО провели эндопротезирование сустава запястья

Сложную операцию провели специалисты Краевой клинической больницы №1.

К врачам обратился 60-летний житель станицы Ленинградской с жалобами на постоянные боли и малоподвижность правой руки. В ходе диагностики выяснилось, что болезнь почти полностью разрушила лучезапястный сустав. При подобной патологии большинство клиник предлагают либо мало эффективное консервативные лечение, либо хирургически «замкнуть» сустав. Но во втором случае он остается неподвижным: кисть уже невозможно ни согнуть, ни разогнуть. К тому же есть риск, что боли после вмешательства только усилятся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого минздрава.

Специалисты НИИ-ККБ№1 нашли более эффективный вариант и предложили пациенту поставить вместо изношенного сустава эндопротез. Операция прошла успешно.

Благодаря новому суставу пациент забудет о боли и сможет свободно пользоваться рукой. На днях мужчина выписался из больницы.

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