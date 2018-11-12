Кубанские хирурги прооперировали пациента с осложнением панкреатита

Операцию по атипичной резекции поджелудочной железы провели хирурги Краевой клинической больницы № 4.

В ККБ № 4 Сочи госпитализировали 47-летнего мужчину с дыхательной недостаточностью. Пациент сообщил медикам, что он длительное время страдает от болей и уже потерял более 30 кг веса, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В ходе обследования врачи обнаружили значительное скопление жидкости в плевральной полости, которую удалось откачать в результате дренирования. Для уточнения диагноза специалисты больницы провели мультиспиральную компьютерную томографию. Она позволила выявить редкое осложнение хронического панкреатита. Из-за длительного заболевания у больного сформировался панкреатический свищ.

Хирурги приняли решение выполнить жизненно важную операцию по атипичной резекции тела поджелудочной железы.

В результате накопление жидкости в плевральной полости мужчины прекратилось, больной почувствовал себя значительно лучше, у него постепенно восстанавливается объем и полноценность питания. После выписки из больницы врачи планируют дальнейшее наблюдение за его состоянием.

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